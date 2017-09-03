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Descatalogado

SalonDry ControlSecador

HP4983/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

El secador que te proporciona los resultados que deseas

Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2100 W de potencia de secado profesional e ionizador y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.

Ver todos los beneficios

SalonDry Control

El secador que te proporciona los resultados que deseas

  • 2100 W

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento

El difusor de volumen seca el cabello de forma saludable reduciendo el encrespado y aumentando el volumen al extender el flujo de aire a través del cabello. Hace que el cabello esté más elevado y maximiza el volumen, especialmente cuando se utiliza en la zona de la coronilla y de la raíz, lo que lo hace perfecto para crear rizos y peinados con movimiento

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

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