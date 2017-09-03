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Descatalogado
El secador que te proporciona los resultados que deseas
Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2100 W de potencia de secado profesional e ionizador y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.
2100 W
El difusor de volumen seca el cabello de forma saludable reduciendo el encrespado y aumentando el volumen al extender el flujo de aire a través del cabello. Hace que el cabello esté más elevado y maximiza el volumen, especialmente cuando se utiliza en la zona de la coronilla y de la raíz, lo que lo hace perfecto para crear rizos y peinados con movimiento
Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Comprador verificado
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer