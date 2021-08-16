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Descatalogado
HP4992/00
El secador que los peluqueros utilizarían en casa
¿Quieres secarte el pelo como lo haría un profesional? SalonDry Pro, con sus 2000 W de potencia de secado y un motor CA superprofesional, es el secador que necesitas si buscas un resultado de peluquería.
2000 W
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Este tipo de motor se ha diseñado específicamente para el mercado profesional y te ofrece varias ventajas. La más importante es que dispone de un ciclo de vida más largo que los motores normales, lo que alarga la vida útil del secador en un 50%. Además, también dispone de una potencia de flujo de aire adicional para un secado rápido y efectivo.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.
4.0
de 4
4
Reseñas
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Ventajas
Koelstand en betrouwbaar
Contras
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Fecha de uso 2019-08-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Fecha de uso 2019-08-16
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner