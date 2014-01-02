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Descatalogado
HP6306/00
Afeitado seguro y fácil
Con esta completa afeitadora puedes depilarte todo el cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto es el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez que protege la piel, dejándote una sensación suave después de cada uso.
para las piernas
Afeitadora de lámina única
Funciona con pilas
Disfruta de un uso cómodo en tu rutina de baño o ducha gracias al agarre antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.
Aféitate en cualquier parte con esta afeitadora femenina sin cable.
Lámina hipoalergénica que evita irritaciones y erupciones
3.7
de 4
6
Reseñas
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche