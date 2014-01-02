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  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil

Descatalogado

SatinShave EssentialAfeitadora eléctrica en seco y húmedo

HP6306/00

3.7

| (6) Reseñas

Afeitado seguro y fácil

Con esta completa afeitadora puedes depilarte todo el cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto es el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez que protege la piel, dejándote una sensación suave después de cada uso.

Ver todos los beneficios

Afeitado seguro y fácil

  • para las piernas

  • Afeitadora de lámina única

  • Funciona con pilas

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Disfruta de un uso cómodo en tu rutina de baño o ducha gracias al agarre antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Funciona con pilas

Funciona con pilas

Aféitate en cualquier parte con esta afeitadora femenina sin cable.

Lámina hipoalergénica

Lámina hipoalergénica

Lámina hipoalergénica que evita irritaciones y erupciones

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

6

Reseñas

3

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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