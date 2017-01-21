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BRE721/00
BRP529/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/11
BRE700/00
BRL140/10
BRL170/00
HP6341/02
Cuerpo, cara
El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en todas del cuerpo pequeñas (como dedos de los pies o rodillas)
El cabezal de corte para el vello facial es fantástico a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 8 mm garantiza un uso rápido y preciso en todas las zonas del rostro.
Con 2 opciones de longitud, de 2 y 4 mm, para recortar el vello a la longitud precisa que desees. Solo tenés que colocar el peine recortador en el cabezal de corte para lograr un resultado preciso y uniforme.
4.2
de 4
133
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
angierb7
21/01/2017
España
Facil de usar, buen resultado
Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer
anitarm
04/03/2016
España
Un pequeño que no debe faltar en el tocador
Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Parte de la promoción
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Ventajas
Compact
Contras
A little loud
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer