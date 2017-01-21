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Lápiz recortador para retoques

HP6393/00

4.2
| (133) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Piel suave en cualquier parte
Siempre suave. Donde y cuando quieras. El nuevo recortador portátil de Philips es una herramienta de belleza discreta con la que podrás eliminar rápida y fácilmente incluso el vello corporal y facial más fino estés donde estés. Incluye un cepillo de limpieza para una mayor higiene.
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Lápiz recortador para cuerpo y cara para retoques instantáneos

Piel suave en cualquier parte

  • Cuerpo, cara

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en todas del cuerpo pequeñas (como dedos de los pies o rodillas)

Cabezal de corte de 8 mm para eliminar fácilmente el vello facial

Cabezal de corte de 8 mm para eliminar fácilmente el vello facial

El cabezal de corte para el vello facial es fantástico a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 8 mm garantiza un uso rápido y preciso en todas las zonas del rostro.

Peine recortador para cejas de 2 y 4 mm para unificar la longitud del vello

Peine recortador para cejas de 2 y 4 mm para unificar la longitud del vello

Con 2 opciones de longitud, de 2 y 4 mm, para recortar el vello a la longitud precisa que desees. Solo tenés que colocar el peine recortador en el cabezal de corte para lograr un resultado preciso y uniforme.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

133

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

21/01/2017

España

España

Facil de usar, buen resultado

Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer

04/03/2016

España

España

Un pequeño que no debe faltar en el tocador

Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Ventajas

Compact

Contras

A little loud

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

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