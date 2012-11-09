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Descatalogado
Exclusivo sistema de depilación cerámico de Philips
Gracias a las propiedades calmantes del hielo, y a su sistema de masaje integrado, la nueva Satinelle Ice reduce de forma significativa el dolor normalmente asociado con la depilación. El sistema de discos cerámicos hipoalergénicos es también suave sobre pieles sensibles.
Rosa
El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.
Sigue los contornos del cuerpo para reducir el dolor al máximo durante la depilación, con un inmediato efecto refrescante y calmante sobre la piel.
Junto con el aplicador de frío, distrae de la sensación habitual que produce la depilación.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Miemel
09/11/2012
België
Comprador verificado
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
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Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat