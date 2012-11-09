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Descatalogado

Satinelle IceDepiladora

HP6492/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Exclusivo sistema de depilación cerámico de Philips

Gracias a las propiedades calmantes del hielo, y a su sistema de masaje integrado, la nueva Satinelle Ice reduce de forma significativa el dolor normalmente asociado con la depilación. El sistema de discos cerámicos hipoalergénicos es también suave sobre pieles sensibles.

Ver todos los beneficios

Hielo y masaje para una eliminación más suave del vello

Exclusivo sistema de depilación cerámico de Philips

  • Rosa

Aplicador de frío de fácil montaje

El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.

Aplicador de frío con cabezal basculante

Sigue los contornos del cuerpo para reducir el dolor al máximo durante la depilación, con un inmediato efecto refrescante y calmante sobre la piel.

Sistema de masaje integrado

Junto con el aplicador de frío, distrae de la sensación habitual que produce la depilación.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

09/11/2012

België

België

Comprador verificado

Gebruiksvriendelijk

Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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