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Descatalogado

Satinelle IceDepiladora

HP6495/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Satinelle Ice, edición limitada

Primera depiladora cerámica con aplicador de frío de fácil montaje y sistema de masaje.

Ver todos los beneficios

La depiladora más suave de Philips

Satinelle Ice, edición limitada

  • Blanco

Aplicador de frío Premium con cabezal pivotante

Aplicador de frío Premium con cabezal pivotante

El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.

Nuevo sistema de depilación cerámico

Gracias a su exclusivo material cerámico y su forma ergonómica, el cabezal de depilación atrapa más vello, garantizando una depilación hasta un 20% más rápida.*Comparada con Satin Ice de Philips.

Discos hipoalergénicos

El cabezal depilador hipoalergénico reduce el riesgo de irritación alérgica de la piel cuidándola más.

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4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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