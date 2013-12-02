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Descatalogado
Satinelle Ice, edición limitada
Primera depiladora cerámica con aplicador de frío de fácil montaje y sistema de masaje.
Blanco
El aplicador de frío patentado calma la piel, reduciendo la desagradable sensación de la depilación. Su cabezal pivotante sigue cada curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima y disminuir la sensación de dolor.
Gracias a su exclusivo material cerámico y su forma ergonómica, el cabezal de depilación atrapa más vello, garantizando una depilación hasta un 20% más rápida.*Comparada con Satin Ice de Philips.
El cabezal depilador hipoalergénico reduce el riesgo de irritación alérgica de la piel cuidándola más.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat