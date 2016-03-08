ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Regístrate ahora

Obtén acceso anticipado a nuestra venta de Black Friday   

  • Imagen solo del producto
  • Imagen solo del producto

Descatalogado

SatinelleDepiladora

HP6502/00

4.3

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Satinelle Ice Premium

Primera depiladora cerámica con aplicador de frío Premium y sistema de masaje sónico.

Ver todos los beneficios

La depiladora más suave con hielo y masaje sónico

Satinelle Ice Premium

Sistema de masaje sónico

El masaje de alta frecuencia reduce la sensación de tirón.

Discos hipoalergénicos

Discos hipoalergénicos

Reducen el riesgo de irritación alérgica de la piel cuidándola aún más.

El aplicador de frío Premium

Sigue perfectamente cada curva del cuerpo para una óptima aplicación del frío y una depilación más suave.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.