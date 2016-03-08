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Descatalogado
Satinelle Ice Premium
Primera depiladora cerámica con aplicador de frío Premium y sistema de masaje sónico.
El masaje de alta frecuencia reduce la sensación de tirón.
Reducen el riesgo de irritación alérgica de la piel cuidándola aún más.
Sigue perfectamente cada curva del cuerpo para una óptima aplicación del frío y una depilación más suave.
4.3
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Depiladora
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6502/00 Épilateur