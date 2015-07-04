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Descatalogado

Satinelle Ice PremiumDepiladora

HP6511/00

4.3

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Extrasuave y ultra rápida

Los discos cerámicos eliminan el vello de raíz para garantizar la máxima suavidad. Esta depiladora recargable le permitirá depilarse cuando y donde desee.

Ver todos los beneficios

Depiladora sin cable con masaje

Extrasuave y ultra rápida

  • Sin cable

Masaje sónico con aloe vera

Masaje sónico con aloe vera

Estimula suavemente la piel reduciendo al máximo la sensación de tirón y convirtiendo la depilación en un proceso más cómodo.

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza

Discos hipoalergénicos con revestimiento antibacterias

Discos hipoalergénicos con revestimiento antibacterias

El cabezal depilador dispone de discos hipoalergénicos que reducen el riesgo de irritación alérgica de la piel.

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Opiniones

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4.3

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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