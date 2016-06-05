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Descatalogado
Disfruta de un tacto suave como la seda.
La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema de cuidado de la piel, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. En seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye un adaptador para zonas sensibles.
Sistema de cuidado de la piel
Wet & Dry
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.
4.2
de 4
29
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6521/01 Épilateur