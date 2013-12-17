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Descatalogado
HP6570/10
Suavidad en minutos que dura semanas
El cabezal extra ancho de SatinPerfect y las pinzas de textura cerámica eliminan el vello de una sola pasada, lo que te proporciona la experiencia de depilación definitiva ¿Quieres una suavidad que dure hasta cuatro semanas? Suavidad en minutos que dura semanas.
Un lujo para las piernas
Las pinzas de textura cerámica atrapan el vello eficazmente y evitan que incluso el vello más fino se escape de entre los discos
El cabezal depilador extra ancho atrapa y elimina más vello de una sola pasada para obtener resultados duraderos y muy suaves en minutos
La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable
3.8
de 4
9
Reseñas
azul64
17/12/2013
España
La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas
Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora
mieke2202
20/05/2012
Nederland
zeer tevreden
Eerder was ik in het bezit van een Philips Satinelle met ijskoeler. Na verloop van tijd, werkte de kop helaas niet meer goed genoeg en helaas kun je deze niet afzonderlijk aanschaffen. Ik besloot een Braun te kopen. Deze werkte wel effectief, maar nam soms ook mijn vel mee en was pijnlijker dan ik gewend was. Ik heb nu deze aangeschaft en het resultaat vergeleken met een Braun (een been met Braun, een been met de Philips). Het resultaat is gelijk. De Philips is echter minder pijnlijk en neemt niet zoals de Braun soms het vel mee.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat
usuario81
18/12/2013
España
Totalmente satisfecha con el producto, era lo que esperaba.
Ya había tenido una Philips Satinelle con la que estaba muy contenta, me duró 10 años y decidí repetir por los buenos resultados. El producto ha sido mejorado con creces, el cabezal más grande se nota muchísimo en el tiempo de depilación, además la luz ayuda mucho a que los resultados sean óptimos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epilator