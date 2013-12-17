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Descatalogado

SatinPerfectDepiladora

HP6570/10

3.8

| (9) Reseñas

Suavidad en minutos que dura semanas

El cabezal extra ancho de SatinPerfect y las pinzas de textura cerámica eliminan el vello de una sola pasada, lo que te proporciona la experiencia de depilación definitiva ¿Quieres una suavidad que dure hasta cuatro semanas? Suavidad en minutos que dura semanas.

Ver todos los beneficios

Suavidad en minutos que dura semanas

  • Un lujo para las piernas

Pinzas cerámicas que eliminan suavemente hasta el vello más fino

Pinzas cerámicas que eliminan suavemente hasta el vello más fino

Las pinzas de textura cerámica atrapan el vello eficazmente y evitan que incluso el vello más fino se escape de entre los discos

Cabezal extra ancho que elimina más vello de una sola pasada

Cabezal extra ancho que elimina más vello de una sola pasada

El cabezal depilador extra ancho atrapa y elimina más vello de una sola pasada para obtener resultados duraderos y muy suaves en minutos

La barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel

La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

9

Reseñas

2

17/12/2013

España

España

La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas

Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora

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Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora

20/05/2012

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Eerder was ik in het bezit van een Philips Satinelle met ijskoeler. Na verloop van tijd, werkte de kop helaas niet meer goed genoeg en helaas kun je deze niet afzonderlijk aanschaffen. Ik besloot een Braun te kopen. Deze werkte wel effectief, maar nam soms ook mijn vel mee en was pijnlijker dan ik gewend was. Ik heb nu deze aangeschaft en het resultaat vergeleken met een Braun (een been met Braun, een been met de Philips). Het resultaat is gelijk. De Philips is echter minder pijnlijk en neemt niet zoals de Braun soms het vel mee.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat

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Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epileerapparaat

18/12/2013

España

España

Totalmente satisfecha con el producto, era lo que esperaba.

Ya había tenido una Philips Satinelle con la que estaba muy contenta, me duró 10 años y decidí repetir por los buenos resultados. El producto ha sido mejorado con creces, el cabezal más grande se nota muchísimo en el tiempo de depilación, además la luz ayuda mucho a que los resultados sean óptimos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/00 Epilator

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