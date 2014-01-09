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Descatalogado

SatinPerfectDepiladora

HP6574/00

4

| (58) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Suavidad en minutos que dura semanas

El cabezal extra ancho de SatinPerfect y los discos cerámicos eliminan el vello de una sola pasada, lo que te proporciona la experiencia de depilación definitiva. ¿Quieres una suavidad que dure hasta cuatro semanas? Suavidad en minutos que dura semanas.

Ver todos los beneficios

Suavidad en minutos que dura semanas

  • Edición de precisión

Cabezal extra ancho que elimina más vello de una sola pasada

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El cabezal depilador extra ancho atrapa y elimina más vello de una sola pasada para obtener resultados duraderos y muy suaves en minutos

La barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel

La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable

Opti-Light te permite ver hasta el vello más fino

Opti-Light te permite ver hasta el vello más fino

La luz Opti-Light incorporada revela hasta el vello más fino y diminuto

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Opiniones

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4.0

de 4

58

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

09/01/2014

España

España

es perfecto, y te deja perfecta!

Nos la compramos en su primera edicion en casa, que eramos 4 mujeres,ahora la he buscado para mi solita....cada una a comprado la suya y son geniales!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator

11/12/2013

España

España

eficaz

maquina de fácil manejo, rápida y eficaz, quita el vello mucho mas rápido que otras maquinas de depilación, además me encanta el tamaño de cabezales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator

11/12/2013

España

España

Indolora

Es una de las mejores depiladoras que he probado en cuanto al dolor es apenas imperceptible y una de las mejores apurando el vello incluso bastante corto y duradero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator

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