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Descatalogado
Suavidad en minutos que dura semanas
El cabezal extra ancho de SatinPerfect y los discos cerámicos eliminan el vello de una sola pasada, lo que te proporciona la experiencia de depilación definitiva. ¿Quieres una suavidad que dure hasta cuatro semanas? Suavidad en minutos que dura semanas.
Edición de precisión
El cabezal depilador extra ancho atrapa y elimina más vello de una sola pasada para obtener resultados duraderos y muy suaves en minutos
La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable
La luz Opti-Light incorporada revela hasta el vello más fino y diminuto
4.0
de 4
58
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
marilluneta
09/01/2014
España
es perfecto, y te deja perfecta!
Nos la compramos en su primera edicion en casa, que eramos 4 mujeres,ahora la he buscado para mi solita....cada una a comprado la suya y son geniales!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator
panaele
11/12/2013
España
eficaz
maquina de fácil manejo, rápida y eficaz, quita el vello mucho mas rápido que otras maquinas de depilación, además me encanta el tamaño de cabezales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator
Inmame
11/12/2013
España
Indolora
Es una de las mejores depiladoras que he probado en cuanto al dolor es apenas imperceptible y una de las mejores apurando el vello incluso bastante corto y duradero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6574/10 Epilator