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Descatalogado

SatinPerfectDepiladora

HP6581/00

3.6

| (32) Reseñas

Muestra la perfección de tu piel

La depiladora SatinPerfect de Philips con sistema SkinPerfect elimina incluso el vello más corto y fino, a la vez que protege la piel. Uso en seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye depiladora de precisión en seco y húmedo, cabezal de afeitado con peine-guía y pinzas inteligentes

Ver todos los beneficios

Depiladora con sistema SkinPerfect

Muestra la perfección de tu piel

  • Seco/húmedo

  • Edición de lujo

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

Esta depiladora cuenta con discos de textura cerámica para eliminar hasta los vellos más finos con suavidad

Suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Esta depiladora tiene suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel.

Para uso en seco y húmedo, incluso para uso en la ducha

Para uso en seco y húmedo, incluso para uso en la ducha

Para su uso en húmedo y seco.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

32

Reseñas

17/02/2015

España

España

practico limpio y una inversion

es excelente, muy delicada con la extraccion del vello. Ademas es muy util la pequeña para llevar de viaje.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

23/06/2013

España

España

practica y fantastica!

Nunca había usado este tipo de depilación y resulta realmente practico y limpio. Lo puedes usar en cualquier momento y llevar en viajes cómodamente.

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

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09/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Epilator I Have Used

I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

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Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

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