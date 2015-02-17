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Descatalogado
HP6581/00
Muestra la perfección de tu piel
La depiladora SatinPerfect de Philips con sistema SkinPerfect elimina incluso el vello más corto y fino, a la vez que protege la piel. Uso en seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye depiladora de precisión en seco y húmedo, cabezal de afeitado con peine-guía y pinzas inteligentes
Seco/húmedo
Edición de lujo
Esta depiladora cuenta con discos de textura cerámica para eliminar hasta los vellos más finos con suavidad
Esta depiladora tiene suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel.
Para su uso en húmedo y seco.
3.6
de 4
32
Reseñas
usuariaX
17/02/2015
España
practico limpio y una inversion
es excelente, muy delicada con la extraccion del vello. Ademas es muy util la pequeña para llevar de viaje.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
kd67
23/06/2013
España
practica y fantastica!
Nunca había usado este tipo de depilación y resulta realmente practico y limpio. Lo puedes usar en cualquier momento y llevar en viajes cómodamente.
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
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Has1990
09/03/2013
United Kingdom
Best Epilator I Have Used
I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
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