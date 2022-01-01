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Descatalogado

DryCare AdvancedSecador

HP8232/20

4.6

| (197) Reseñas | 95% ha recomendado este producto

2 veces más iones para un pelo brillante

Protege tu pelo mientras lo secas rápidamente. Este secador cuenta con distintas posiciones de velocidad y temperatura. Dispone de ThermoProtect para secar rápidamente a una temperatura constante y suave, y cuidado iónico para obtener resultados brillantes y sin encrespado.

Ver todos los beneficios

con difusor de volumen y boquilla de 14 mm para dar forma.

2 veces más iones para un pelo brillante

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Más del doble de iones

  • Difusor de volumen

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Profesional de 2200 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2200 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.6

de 4

197

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

01/01/2022

España

España

Comprador verificado

Increíble

Me encanta. No quema el pelo y no hace demasiado ruido. Además viene con los dos accesorios. Buena relación calidad-precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2020-12-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2020-12-01

18/11/2021

España

España

Comprador verificado

Perfecto secador

Perfecta calidad-precio. Varios grados de calor y de frío.

Ventajas

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2021-07-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2021-07-18

03/10/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen secador de pelo

Compré este secador de pelo por las buenas recomendaciones que vi, y me gustó tanto que volví a comprar otro igual para tener en cada baño que tengo en casa. Tiene varias potencias y grado de calor con lo cual se adapta muy bien a la persona y al tipo de pelo. Yo siempre lo pongo con el grado de calor recomendado, pero para mi hija de 2 años, le pongo en frío y genial. Si tuviera que ponerle un pero, sería por el peso del secador. Estuve acostumbrada a uno más pequeño que obviamente secaba peor, pero me ha costado un poco hacerme al peso del nuevo, y más teniendo el pelo largo. Ahora que llevo varios años con él, no me molesta, pero sí que se nota cuando se coge por primera vez. Sin duda lo compraré de nuevo si me hace falta

Ventajas

No quema el pelo

Contras

Pesa un poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2019-10-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2019-10-03

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