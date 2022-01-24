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ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de masaje
El secador representa un acercamiento moderno y sofisticado al diseño. Sus contornos suaves y fluidos y las proporciones alargadas transmiten sutilmente feminidad mientras que los detalles y los materiales de alta calidad y acabados demuestran el rendimiento superior del producto.
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.
4.7
de 4
136
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Ness22
24/01/2022
España
Comprador verificado
Seca el pelo super rápido y sin dañarlo
Cómodo y fácil de usar, seca muy bien cómo el primer día y no daña el cabello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8233/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8233/00 Secador de cabello
Améthyste
18/06/2021
España
Comprador verificado
El secador es perfecto, buena compra!!
Compré el secador online y fue un poco sorpresa porque ni lo había visto ni cogido... Me encanta, tiene un diseño muy bonito, es fácil de usar. Tiene bastante potencia, pesa muy poco y hace poco ruido. Cumple su función
Ventajas
Potente, ligero y poco ruidoso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8243/00 Secador KeraShine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8243/00 Secador KeraShine
Mariar
02/04/2020
España
Buen producto
El producto ofrece una buena relación calidad precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8238/10 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8238/10 Secador