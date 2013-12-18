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  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante
  • Mayor protección para un cabello sano y brillante

Descatalogado

DryCare PrestigeSecador

HP8260/00

4.2
| (29) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Mayor protección para un cabello sano y brillante
El secador ProCare de Philips protege el cabello del sobrecalentamiento con la avanzada tecnología EHD™. La salida de aire especialmente diseñada desprende el calor de una manera más suave por el cabello y evita temperaturas que provoquen daños en el cabello y cuero cabelludo.
Ver todos los beneficios

Secador para un cuidado máximo

Mayor protección para un cabello sano y brillante

  • Distribución uniforme del calor

  • 2300 W

  • ThermoProtect iónico

  • Difusor de volumen

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.

Más cuidado gracias a los elementos cerámicos con calor infrarrojo lejano

Más cuidado gracias a los elementos cerámicos con calor infrarrojo lejano

El elemento cerámico emite calor infrarrojo, produciendo un calor suave que ayuda a secar el pelo desde dentro, evitando el secado excesivo, sin afectar a la velocidad o eficacia.

Consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla fina para dar forma

Consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla fina para dar forma

Unas formas perfectas y un aspecto brillante, gracias a la boquilla fina para dar forma con precisión.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

29

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

1

18/12/2013

España

España

excelente

Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8260/03 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8260/03 Hairdryer

16/01/2023

Sverige

Sverige

Fantastisk hårtork

Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.

Ventajas

Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet

Contras

Inga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

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