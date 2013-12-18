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Descatalogado
Distribución uniforme del calor
2300 W
ThermoProtect iónico
Difusor de volumen
El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.
El elemento cerámico emite calor infrarrojo, produciendo un calor suave que ayuda a secar el pelo desde dentro, evitando el secado excesivo, sin afectar a la velocidad o eficacia.
Unas formas perfectas y un aspecto brillante, gracias a la boquilla fina para dar forma con precisión.
4.2
de 4
29
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
ildecar
18/12/2013
España
excelente
Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8260/03 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8260/03 Hairdryer
JK123
16/01/2023
Sverige
Fantastisk hårtork
Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.
Ventajas
Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet
Contras
Inga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork