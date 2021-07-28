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Sensor MoistureProtect
2300 W
Ionizador
Función de aire frío
La innovadora tecnología de infrarrojos MoistureProtect controla permanentemente y adapta la temperatura de secado a las necesidades de secado de tu cabello. El sensor inteligente mide la temperatura de la superficie del pelo 4000 veces en una sesión de secado y ajusta la temperatura para evitar la pérdida de humedad y daños en la cutícula. Con una retención de humedad definitiva, el pelo tendrá el mejor brillo y suavidad. Puedes activar o desactivar el sensor según tus necesidades.
Utiliza una tecnología de infrarrojos para diagnosticar el cabello y adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y podrás conseguir unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
4.4
de 4
232
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Zubita
28/07/2021
United Kingdom
The product is excellent
It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Grubex
04/10/2020
United Kingdom
Super product
Super price, good product,I recommend high-class product
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Giugiubean
23/12/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Good hairdryer
It does not burn your hair, leaves hair soft and not fizzy. Happy with the product and accessories and the price:)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer