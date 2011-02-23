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Descatalogado

Plancha para el pelo

HP8297/00

4

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Suavidad natural con volumen

Este moldeador de Philips te permite crear un alisado natural cuidando tu pelo y aportándole solo la cantidad de volumen necesaria para tu cabello. De forma rápida, suave y sencilla.

Ver todos los beneficios

Plancha para tener un pelo liso natural

Suavidad natural con volumen

Control de tensión perfecta para estilos lisos con un volumen natural

Control de tensión perfecta para estilos lisos con un volumen natural

El control de tensión perfecta proporciona la tensión adecuada entre las placas cerámicas y el cabello, por lo que puedes conseguir un peinado lacio y brillante mejorando tu volumen natural.

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

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Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello

Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello

Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil elegir la función que necesitas o ajustar la temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto te permite seleccionar la temperatura perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es un peinado perfecto con sólo tocar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
1

23/02/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener

03/12/2011

Nederland

Nederland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8297/00 Piastra per capelli

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