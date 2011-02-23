Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Suavidad natural con volumen
Este moldeador de Philips te permite crear un alisado natural cuidando tu pelo y aportándole solo la cantidad de volumen necesaria para tu cabello. De forma rápida, suave y sencilla.
El control de tensión perfecta proporciona la tensión adecuada entre las placas cerámicas y el cabello, por lo que puedes conseguir un peinado lacio y brillante mejorando tu volumen natural.
.
Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil elegir la función que necesitas o ajustar la temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto te permite seleccionar la temperatura perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es un peinado perfecto con sólo tocar un botón.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
23/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8297/00 Piastra per capelli
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8297/00 Piastra per capelli