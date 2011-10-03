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Descatalogado
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300/00 Lisseur
Sí, recomiendo este producto
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