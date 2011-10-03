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HP8300/00 Straightener

HP8300/00

4.5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8300 Straightener

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20/03/2011

France

France

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8300/00 Lisseur

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Esta reseña se realizó para HP8300/00 Lisseur

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