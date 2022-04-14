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HP8300/00 Straightener
Descatalogado
Asistencia
HP8300/00
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Instrucciones de uso
Todas (4)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende