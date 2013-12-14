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Descatalogado
Placas cerámicas
140 - 220 °C de temperatura
Ionizador
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un cabello perfecto y brillante.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
Premios
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth