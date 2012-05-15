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Descatalogado

Plancha para el pelo

HP8342

4.5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Respeta el cabello día y noche

Philips te ofrece el exclusivo ajuste Care Touch® para mantener tu estilo liso durante más tiempo y con menos daño.

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SalonStraight Respect

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Retoca tu peinado de una forma sana, gracias a los ajustes automáticos con temperaturas más suaves

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Consigue unos retoques más sanos, gracias a los ajustes automáticos. Mantén el estilo durante todo el día, sin descuidar en ningún momento la salud del cabello

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

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La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Straightener

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

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