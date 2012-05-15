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Respeta el cabello día y noche
Philips te ofrece el exclusivo ajuste Care Touch® para mantener tu estilo liso durante más tiempo y con menos daño.
SalonStraight
Respect
Consigue unos retoques más sanos, gracias a los ajustes automáticos. Mantén el estilo durante todo el día, sin descuidar en ningún momento la salud del cabello
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
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4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8342 Plancha para el pelo