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Descatalogado
El triple de cuidado para tu pelo
La nueva plancha para el pelo Care & Control de Philips te permite conseguir el peinado liso que deseas de forma más suave con el pelo. El alisado es tres veces más cuidadoso con el pelo gracias al ionizador, las placas cerámicas Silky Smooth y el control digital de temperatura
Placas cerámicas
130 - 200 °C de temperatura
Ionizador
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un cabello perfecto y brillante.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.8
de 4
17
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Irlin90
17/08/2017
España
Comprador verificado
Totalmente recomendada!
El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
zubingrid
03/12/2013
España
es buena plancha
tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Lilly123
23/06/2020
Österreich
Comprador verificado
Super Glätteisen
Tolle Handhabung- ist schnell heiß und kühlt auch sehr schnell wieder ab. Durch die flexiblen Platten ist ein leichtes Styling garantiert!
Ventajas
Schnelle und einfache Anwendung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Fecha de uso 2019-05-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control, Glätteisen
Fecha de uso 2019-05-23