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Descatalogado
Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido
La nueva plancha para el pelo Care Thick & Long Hair + de Philips se ha diseñado especialmente para alisar pelo grueso o largo fácilmente, gracias a sus placas un 40 % más anchas y a su peine de doble acción extraíble
Placas cerámicas
Distribución uniforme del calor, 199 °C
Ionizador
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
A veces alisar el cabello grueso o largo puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Esto es porque a menudo las placas son demasiado estrechas para mantener el cabello y el volumen del cabello requiere plancharlo varias veces para obtener el resultado deseado. Estas placas alisadoras extra anchas se han diseñado específicamente para cabellos gruesos o largos. El aumento en la anchura de la placa, que ofrece un 40 % más de superficie de alisado, hace que se pueda planchar más cabello de una vez y ayudará a reducir el tiempo de planchado.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
4.0
de 4
23
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
mariapi
26/04/2020
Ελλάδα
τελεια ισιωτικη....
τελεια ισιωτικη..... μοναδικη κ πολλη πολλη καλη....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
Fecha de uso 2018-04-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
Fecha de uso 2018-04-26
Vickyth
31/12/2018
Ελλάδα
Απίστευτη ισιωτική με ωραία χαρακτηριστικά.
Είναι απλά φανταστική την λάτρεψα από την πρώτη τούφα που ίσιωσα. Είναι πολλή δυνατή τα μαλλιά μου είναι πολυ σγουρά και αρκετά μακρια με το πρώτο πέρασμα η τούφα ήταν καρφί. Καταπληκτική.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό
isalola18
05/04/2015
France
Excellent
Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur