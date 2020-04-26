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Descatalogado

Care Thick & Long HairPlancha para el pelo

HP8346/00

4

| (23) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido

La nueva plancha para el pelo Care Thick & Long Hair + de Philips se ha diseñado especialmente para alisar pelo grueso o largo fácilmente, gracias a sus placas un 40 % más anchas y a su peine de doble acción extraíble

Ver todos los beneficios

Plancha para el pelo con placas más anchas

Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido

  • Placas cerámicas

  • Distribución uniforme del calor, 199 °C

  • Ionizador

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto

Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.

Placas extra anchas para mejores resultados en cabellos gruesos o largos

A veces alisar el cabello grueso o largo puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Esto es porque a menudo las placas son demasiado estrechas para mantener el cabello y el volumen del cabello requiere plancharlo varias veces para obtener el resultado deseado. Estas placas alisadoras extra anchas se han diseñado específicamente para cabellos gruesos o largos. El aumento en la anchura de la placa, que ofrece un 40 % más de superficie de alisado, hace que se pueda planchar más cabello de una vez y ayudará a reducir el tiempo de planchado.

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

23

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

26/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

τελεια ισιωτικη....

τελεια ισιωτικη..... μοναδικη κ πολλη πολλη καλη....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Fecha de uso 2018-04-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Fecha de uso 2018-04-26

31/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτη ισιωτική με ωραία χαρακτηριστικά.

Είναι απλά φανταστική την λάτρεψα από την πρώτη τούφα που ίσιωσα. Είναι πολλή δυνατή τα μαλλιά μου είναι πολυ σγουρά και αρκετά μακρια με το πρώτο πέρασμα η τούφα ήταν καρφί. Καταπληκτική.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

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Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

05/04/2015

France

France

Excellent

Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

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