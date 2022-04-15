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ProCare Moldeador cónico
Descatalogado
Asistencia
HP8619/00
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Instrucciones de uso
Todas (4)
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips se apaga solo