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Descatalogado

ProCareMoldeador cónico

HP8619/00

4.8

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Moldeado fácil, ondas y rizos sanos

¿Te gustaría crear rizos y ondas con un aspecto natural, sin preocuparte por si dañas tu pelo o te quemas mientras lo moldeas? Moldea tu pelo con tranquilidad gracias al innovador moldeador Philips ProCare.

Ver todos los beneficios

Moldeado fácil, ondas y rizos sanos

  • Cilindro cónico (13-25 mm)

  • Revestimiento de tacto suave

  • 150 - 200 °C de temperatura

  • Indicador de rizo listo

Revestimiento de tacto suave para evitar quemaduras instantáneas en las manos y el pelo.

Revestimiento de tacto suave para evitar quemaduras instantáneas en las manos y el pelo.

El revestimiento suave del cilindro garantiza un moldeado seguro sin riesgo de quemaduras instantáneas. El 96% de las mujeres afirma que "el revestimiento de tacto suave garantiza un moldeado seguro sin riesgo de quemaduras instantáneas". Prueba realizada con 55 mujeres.

Indicador exclusivo para que sepas cuando está listo el rizo.

Indicador exclusivo para que sepas cuando está listo el rizo.

El indicador de rizo listo te permite saber cuando está listo el rizo mediante un "pitido". Esta innovadora función te ayuda a conseguir rizos y ondas atractivos y evita que el pelo se caliente en exceso. Solo tienes que elegir uno de los tres tiempos de moldeado en función de tu tipo de pelo y pulsar el botón después de enrollar el pelo alrededor del cilindro.

Ajuste digital de temperatura que se adapta a tu tipo de pelo.

Ajuste digital de temperatura que se adapta a tu tipo de pelo.

La pantalla LCD integrada con indicación de tipo de pelo te permite elegir el tiempo de moldeado adecuado para tu tipo de pelo y evita que este se caliente en exceso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

06/03/2014

France

France

Mon premier boucleur !

Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique

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Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique

09/01/2014

France

France

Au top !

J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!

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Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique

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26/12/2013

France

France

Super!!

Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique

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