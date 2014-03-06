Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Moldeado fácil, ondas y rizos sanos
¿Te gustaría crear rizos y ondas con un aspecto natural, sin preocuparte por si dañas tu pelo o te quemas mientras lo moldeas? Moldea tu pelo con tranquilidad gracias al innovador moldeador Philips ProCare.
Cilindro cónico (13-25 mm)
Revestimiento de tacto suave
150 - 200 °C de temperatura
Indicador de rizo listo
El revestimiento suave del cilindro garantiza un moldeado seguro sin riesgo de quemaduras instantáneas. El 96% de las mujeres afirma que "el revestimiento de tacto suave garantiza un moldeado seguro sin riesgo de quemaduras instantáneas". Prueba realizada con 55 mujeres.
El indicador de rizo listo te permite saber cuando está listo el rizo mediante un "pitido". Esta innovadora función te ayuda a conseguir rizos y ondas atractivos y evita que el pelo se caliente en exceso. Solo tienes que elegir uno de los tres tiempos de moldeado en función de tu tipo de pelo y pulsar el botón después de enrollar el pelo alrededor del cilindro.
La pantalla LCD integrada con indicación de tipo de pelo te permite elegir el tiempo de moldeado adecuado para tu tipo de pelo y evita que este se caliente en exceso.
4.8
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
HeYou
06/03/2014
France
Mon premier boucleur !
Je viens de l'acheter et je le recommande vraiment à celles qui apprehendent de se bruler! Pour info je suis un peu une débutante car je n'ai pas pu comparer avec d'autres boucleurs Mes cheveux sont longs, très fins et fragiles et tout ce qui est boucle ne tient pas d'habitude mais là je suis blufée! Aller voir des vidéos sur youtube, c'est très utile pour avoir une visualisation (même si la prise en main est simple à comprendre et bien expliquée dans le mode d'emploi# j'ai effleuré quelques fois le fer il ne brule pas #sans rester 3 plombs dessus)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique
lala35000
09/01/2014
France
Au top !
J'ai les cheveux d'un naturel lisse et généralement les boucles ne tiennent pas plus d'une heure avec les autres boucleurs que j'ai essayé mais avec celui là ça tiens longtemps ! En plus il est presque impossible de se brûler et on peut faire toutes sortes de boucles. Il est facile à utiliser même pour une novice, que dire de plus ?!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Lovedesboucles
26/12/2013
France
Super!!
Le meilleur dans ce boucleur est le velours qu'il y a dessus. Parfois on touche vite fait sans faire exprès le boucleur et toutes les fois où je l'ai touché ça n'a rien fait,je sentais vraiment très peu la chaleur(bien sûr si l'on le touche 2 secondes maximum) ça ne fait pas mal et aucune rougeur ni autres choses sont apparues. Le cordon rotatif est aussi très bien et très pratique. Voilà c'était les deux meilleures choses dans ce boucleur. Je le recommande vivement!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProCare HP8619/00 Boucleur conique