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Descatalogado

Modelador

HP8698/00

4

| (4) Reseñas

Creatividad instantánea, cuidado constante

Multi-Styler de Philips te ofrece versatilidad para crear los peinados más actuales en cada ocasión, a la vez que cuida de tu pelo.

Ver todos los beneficios

Creatividad instantánea, cuidado constante

  • 6 accesorios para diferentes estilos

  • Temperatura de 190 °C

  • Revestimiento de cerámica

  • Apagado automático

Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y ondular; 2 pinzas

Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y ondular; 2 pinzas

El Multi-styler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, ondulador 2-en-1 con placas para alisar y ondular, dos pinzas para el cabello para facilitar el moldeado.

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

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Revestimiento cerámico protector para un mejor cuidado del cabello.

Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190 °C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

4

Reseñas

3
1

30/04/2013

Deutschland

Deutschland

Ich bin durchwegs begeistert!

Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8698/00 Multi-Styler

Sí, recomiendo este producto

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19/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!

Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8698/00 Multi-Styler

Sí, recomiendo este producto

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15/05/2015

France

France

Bien, je recommande.

Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8698/00 Brosse multi-styles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8698/00 Brosse multi-styles

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