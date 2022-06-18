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2300 W de potencia de secado
Potente motor de AC
Aire a una velocidad de hasta 170 km/h*
Boquilla Style & Protect
El secador Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento que ofrece una velocidad de aire de hasta 170 km/h* (es decir, hasta un 50 % más rápida**). Además, se ha desarrollado para lograr resultados eficaces y profesionales.
Este secador de pelo profesional de 2300 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado.
4.4
de 4
121
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Agarino
18/06/2022
España
Comprador verificado
Funciona bien.
Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Creativa
23/04/2021
España
Muy recomendable
Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Anadel
03/05/2020
España
Empleado de Philips
Potente, manejable y resistente.
[Employee of philipsglobal] Destacaría la potencia y las diferentes opciones de temperatura. Es muy potente y el secado lleva el mínimo tiempo. A diferencia de otros secadores que he tenido, con el uso de este, se nota el cuidado del cabello, mejorando el aspecto. Y lo mejor, que no encrespa el cabello, con lo que el resultado aún es mejor. Cable largo que permite usarlo cómodamente. Y añadir su resistencia. Lo llevo de viaje, le damos mucho uso en casa y sigue funcionando como el primer día.
Ventajas
Potencia y cuidado del cabello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS920/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS920/00 Secador
Probado con una boquilla de 6 mm a la velocidad 2 y el ajuste de temperatura 2
En comparación con el modelo anterior HP4997