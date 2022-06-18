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  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
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  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos

Prestige ProSecador

HPS920/00

4.4
| (121) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
El secador de pelo Philips Prestige Pro cuenta con una potencia de 2300 W y un motor de AC profesional que alcanza hasta 170 km/h*, es decir, un 50 % más rápido**. La exclusiva boquilla concentradora Style & Protect permite peinar el cabello de forma profesional sin sobrecalentamiento.
Ver todos los beneficios

Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos

  • 2300 W de potencia de secado

  • Potente motor de AC

  • Aire a una velocidad de hasta 170 km/h*

  • Boquilla Style & Protect

Secado rápido, potente motor de AC

Secado rápido, potente motor de AC

El secador Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento que ofrece una velocidad de aire de hasta 170 km/h* (es decir, hasta un 50 % más rápida**). Además, se ha desarrollado para lograr resultados eficaces y profesionales.

2300 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

2300 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

Este secador de pelo profesional de 2300 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin encrespado

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin encrespado

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

121

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

18/06/2022

España

España

Comprador verificado

Funciona bien.

Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

23/04/2021

España

España

Muy recomendable

Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

03/05/2020

España

España

Empleado de Philips

Potente, manejable y resistente.

[Employee of philipsglobal] Destacaría la potencia y las diferentes opciones de temperatura. Es muy potente y el secado lleva el mínimo tiempo. A diferencia de otros secadores que he tenido, con el uso de este, se nota el cuidado del cabello, mejorando el aspecto. Y lo mejor, que no encrespa el cabello, con lo que el resultado aún es mejor. Cable largo que permite usarlo cómodamente. Y añadir su resistencia. Lo llevo de viaje, le damos mucho uso en casa y sigue funcionando como el primer día.

Ventajas

Potencia y cuidado del cabello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS920/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS920/00 Secador

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Avisos legales

  1. Probado con una boquilla de 6 mm a la velocidad 2 y el ajuste de temperatura 2

  2. En comparación con el modelo anterior HP4997