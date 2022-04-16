Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Cuidado del cabello
Todas las series
Prestige Pro Secador
Asistencia
HPS920/00
Go to shop
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Instrucciones de uso
Todas (5)
¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Hair CareBoquilla concentradora de 6 mm
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.