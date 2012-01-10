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Descatalogado
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada dos años.
2 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
4.2
de 4
36
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
10/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
RCorreia
27/06/2018
Portugal
Muito bom produto
Excelente produto, corresponde às características descritas pelo produtor, obtendo um excelente corte.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabeças de corte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabeças de corte
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads