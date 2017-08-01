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Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado flexible y más suave.
Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.
4.0
de 4
13
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
IgBa
12/07/2016
Deutschland
Sehr guter Rasierer
Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.