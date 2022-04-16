Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Afeitadoras faciales
Todas las series
Shaver series 3000 Afeitadora eléctrica en seco
Descatalogado
Asistencia
HQ6970/16
Go to shop
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Instrucciones de uso
Todas (2)
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
Cable de alimentación
ShaversCepillo de limpieza
cabezales de afeitado
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.