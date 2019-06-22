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Descatalogado
Flex & Float con cabezal CloseCut
30 min de uso sin cable/8 h de carga
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Para obtener el máximo rendimiento sustituya los cabezales de afeitado de su afeitadora de Philips cada dos años con HQ55.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.0
de 4
70
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Geo73
22/06/2019
United Kingdom
Excellent shaver with with many improvements.
I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
PAULFC
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
TheSmoothBiker
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.