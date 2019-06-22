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  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello
  • Afeitado apurado, incluso en el cuello

Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6970/33

4
| (70) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Afeitado apurado, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible con la afeitadora eléctrica HQ6970 de Philips. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Súper Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y apurado.
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Cuchillas de corte preciso

Afeitado apurado, incluso en el cuello

  • Flex & Float con cabezal CloseCut

  • 30 min de uso sin cable/8 h de carga

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Cabezales de repuesto

Para obtener el máximo rendimiento sustituya los cabezales de afeitado de su afeitadora de Philips cada dos años con HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

70

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

22/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver with with many improvements.

I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 