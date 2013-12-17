ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Imagen solo del producto
  • Imagen solo del producto

Descatalogado

cabezales de afeitado

HQ6/50

4.6

| (18) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Disfruta de un afeitado apurado

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%.

Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Shaver series 3000

Shaver series 3000
Afeitadora eléctrica

HQ6640/16

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Afeitadora eléctrica

HQ6645/16

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • Levanta y Corta

  • 3 cabezales

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

18

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2
1

17/12/2013

España

España

Producto de calidad

Producto de calidad que facilita un buen afeitado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads

04/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

30/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.