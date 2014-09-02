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HQ6645/16
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado flexible y más suave.
Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.
1.5
de 4
2
Reseñas
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Ventajas
leggero
Contras
non taglia
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.