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  • Un afeitado apurado
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Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ6645/16

1.5
| (2) Reseñas
Un afeitado apurado
La afeitadora HQ6645 está diseñada para ofrecer un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Super Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y apurado.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Un afeitado apurado

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado flexible y más suave.

Cabezales flotantes individualmente

Cabezales flotantes individualmente

Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.

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Opiniones

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1.5

de 4

2

Reseñas

5
4
3

02/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

i have found this shaver to be very disappointing

I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

03/02/2025

Italia

Italia

dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!

Ventajas

leggero

Contras

non taglia

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 