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  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado

cabezales de afeitado

HQ6/11

4.6
| (18) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas viajan la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada 2 años.
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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • Levanta y Corta

  • 1 cabezal

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

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Opiniones

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4.6

de 4

18

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2
1

17/12/2013

España

España

Producto de calidad

Producto de calidad que facilita un buen afeitado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads

04/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

30/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado

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