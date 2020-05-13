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Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado flexible y más suave.
Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Bruma
13/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Ventajas
Scheet goed en snel
Contras
Deze vragenlijst
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.