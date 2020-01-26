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Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
3.8
de 4
17
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Fernando isabelinha
26/01/2020
Portugal
Comprador verificado
Sim
A todos os meus amigos e familiares.Pois ficam bem servidos,assim como eu estou.f
Ventajas
Pois eu tinha uma talvez á catorze quinze anos mas ainda trabalha,claro esta é mais silenciosa e mais macia na cara. Estou muito satisfeito.nos,só já cortava mal mas ainda está a trabalhar
Contras
Até agora neuma,satisfeito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Ventajas
Good value,
Contras
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Ventajas
Close smooth shave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.