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  • Afeitado cómodo y apurado
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Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7120/17

3.8
| (17) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y apurado
Esta afeitadora está equipada con un exclusivo sistema de corte de precisión. Tiene cabezales de afeitado ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Afeita incluso los pelos más cortos

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Opiniones

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3.8

de 4

17

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

26/01/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Sim

A todos os meus amigos e familiares.Pois ficam bem servidos,assim como eu estou.f

Ventajas

Pois eu tinha uma talvez á catorze quinze anos mas ainda trabalha,claro esta é mais silenciosa e mais macia na cara. Estou muito satisfeito.nos,só já cortava mal mas ainda está a trabalhar

Contras

Até agora neuma,satisfeito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Ventajas

Good value,

Contras

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Ventajas

Close smooth shave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 