ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7240/17

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y apurado
Esta nueva afeitadora HQ7240 de Philips le proporciona un afeitado apurado y cómodo. Su avanzada tecnología le garantiza un afeitado apurado, y puede lavarla cómodamente bajo el grifo. Está diseñado para ofrecer una mayor comodidad.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

Sistema Super Levanta y Corta

Sistema Super Levanta y Corta

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Recortador ancho ideal para arreglar las patillas y el bigote.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

20/05/2012

België

België

een degelijk product

het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 