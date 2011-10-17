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Descatalogado
HQ7290/16
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Esta afeitadora Philips resistente al agua se puede lavar fácilmente bajo el grifo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
3.8
de 4
8
Reseñas
PhilPhil
17/10/2011
France
Indispensable
Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
domi1a64
16/10/2011
France
POSITIVE
Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
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ChrisP0
09/10/2011
United Kingdom
A 'Close Shave' in the nicest possible way.
A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver