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  • Afeitado cómodo y apurado
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Descatalogado

7000 seriesAfeitadora eléctrica

HQ7290/16

3.8
| (8) Reseñas
Afeitado cómodo y apurado
Esta nueva afeitadora Philips le proporciona un afeitado apurado y cómodo. Su avanzada tecnología le garantiza un afeitado apurado, y puede lavarla cómodamente bajo el grifo.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Afeitadora lavable

Esta afeitadora Philips resistente al agua se puede lavar fácilmente bajo el grifo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

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Opiniones

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3.8

de 4

8

Reseñas

3
1

17/10/2011

France

France

Indispensable

Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

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16/10/2011

France

France

POSITIVE

Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

A 'Close Shave' in the nicest possible way.

A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver

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