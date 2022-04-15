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7000 series Afeitadora eléctrica
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Asistencia
HQ7290/16
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Instrucciones de uso
Adaptador de corriente HQ8505
ShaversCepillo de limpieza
Electricshaver7000, S000Marco de retención de cabezal de afeitado
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua