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  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
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  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado

7000 SeriesAfeitadora eléctrica

HQ7320/17

4
| (101) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y apurado
Esta afeitadora totalmente lavable se puede enjuagar bajo el grifo después de usarla. Con ella, disfrutará de un afeitado cómodo y apurado día tras día.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

  • Sistema de corte de precisión

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

El perfil adaptado a la piel de estos cabezales de afeitado de Philips permite un contacto suave con la piel para disfrutar de un afeitado cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

101

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great long service shaver

I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simple, effective, quick

Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The product is exactly what i needed

This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 