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Sistema de corte de precisión
La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
El perfil adaptado a la piel de estos cabezales de afeitado de Philips permite un contacto suave con la piel para disfrutar de un afeitado cómodo.
4.0
de 4
101
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Spartan
02/10/2011
United Kingdom
The product is exactly what i needed
This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.