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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz
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Descatalogado

8200 seriesAfeitadora eléctrica

HQ8200

3.7

| (74) Reseñas

Afeitado rápido, apurado y eficaz

Las tres pistas de los cabezales de afeitado Speed-XL ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado.

Ver todos los beneficios

Afeitado rápido, apurado y eficaz

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

74

Reseñas

15/05/2012

España

España

Producto muy bueno por sus características.

Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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