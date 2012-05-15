Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
HQ8200
Afeitado rápido, apurado y eficaz
Las tres pistas de los cabezales de afeitado Speed-XL ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado.
El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
3.7
de 4
74
Reseñas
David39
15/05/2012
España
Producto muy bueno por sus características.
Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico