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HQ8260
Con indicador de nivel de batería
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
La afeitadora eléctrica dispone de cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
3.7
de 4
37
Reseñas
Jomi
30/09/2011
España
Excelente Afeitadora.
Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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Josemi
23/09/2011
España
Gratamente sorprendido.
Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.