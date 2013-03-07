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Limpia y lubrica
Aroma de brisa fresca
Solución Jet Clean para un mantenimiento óptimo; después de limpiar el cabezal de afeitado, tendrá un aspecto, perfume y rendimiento que harán que parezca nuevo.
Tras la limpieza, los cabezales de afeitado de la afeitadora eléctrica Philips huelen y funcionan como nuevos.
4.3
de 4
64
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Fiscalista
07/03/2013
España
MAGNIFICO
Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
brazochungo
22/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
07/07/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean