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  • El afeitado más apurado
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Solución de limpieza Jet Clean

HQ200/03

4.3
| (64) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
El afeitado más apurado
Una afeitadora limpia garantiza un rendimiento de afeitado máximo. Usa la solución Philips Jet Clean HQ200/03 con el sistema Jet Cleaning para una limpieza a fondo de los cabezales de afeitado de Philips.
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Para un rendimiento máximo

El afeitado más apurado

  • Limpia y lubrica

  • Aroma de brisa fresca

Garantiza un rendimiento de afeitado máximo

Garantiza un rendimiento de afeitado máximo

Solución Jet Clean para un mantenimiento óptimo; después de limpiar el cabezal de afeitado, tendrá un aspecto, perfume y rendimiento que harán que parezca nuevo.

Para una limpieza en profundidad

Tras la limpieza, los cabezales de afeitado de la afeitadora eléctrica Philips huelen y funcionan como nuevos.

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Opiniones

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4.3

de 4

64

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

2

07/03/2013

España

España

MAGNIFICO

Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

22/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

07/07/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

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