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cabezales de afeitado

HQ55

5
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada 2 años.
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Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

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Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

15 cuchillas para un afeitado rápido y apurado

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5.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

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18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

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12/03/2011

Deutschland

Deutschland

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