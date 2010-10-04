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Levanta y Corta
1 cabezal
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
5.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
04/10/2010
United Kingdom
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ55/40 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
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guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ55/40 Scherköpfe
Sí, recomiendo este producto
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