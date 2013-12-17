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arcitecAfeitadora eléctrica

RQ1095/21

4
| (66) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

1 premio

La mejor afeitadora del líder mundial
Para hombres que buscan siempre lo mejor, arcitec combina Flex & Pivot Action con los cabezales de afeitado Triple-Track. El resultado es un afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello

La mejor afeitadora del líder mundial

  • Con sistema Jet Clean

  • Con display LED

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

66

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

17/12/2013

España

España

Afeitado perfecto

La mejor afeitadora que he tenido. Fácil manejo, duración excepcional de la carga, fácil limpieza, potencia y rapidez durante el afeitado, el único pero es el precio aunque una vez que te decides te olvidas lo que has pagado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Afeitadora eléctrica

15/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item

Ventajas

Always a good shave

Contras

Cannot obtain spares after 12 years

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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07/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Buy the best It will give years of great shaving

This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 