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Política de devolución de 30 días
Con sistema Jet Clean
Con display LED
Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Premios
4.0
de 4
66
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Serpikho
17/12/2013
España
Afeitado perfecto
La mejor afeitadora que he tenido. Fácil manejo, duración excepcional de la carga, fácil limpieza, potencia y rapidez durante el afeitado, el único pero es el precio aunque una vez que te decides te olvidas lo que has pagado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Afeitadora eléctrica
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Ventajas
Always a good shave
Contras
Cannot obtain spares after 12 years
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.