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  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
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  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial

arcitecAfeitadora eléctrica

RQ1085/22

3.7
| (7) Reseñas

1 premio

La mejor afeitadora del líder mundial
Para hombres que buscan siempre lo mejor, la afeitadora eléctrica arcitec RQ1085 de Philips combina Flex & Pivot Action con los cabezales de afeitado Triple-Track. El resultado es un afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello

La mejor afeitadora del líder mundial

  • Con sistema Jet Clean

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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3.7

de 4

7

Reseñas

2

23/06/2013

Nederland

Nederland

Klantvriendelijk in gebruik

Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

France

France

5/5, je suis satisfait à 100%

je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

07/01/2011

France

France

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 