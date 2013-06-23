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RQ1085/22
Con sistema Jet Clean
Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Premios
3.7
de 4
7
Reseñas
Niek82
23/06/2013
Nederland
Klantvriendelijk in gebruik
Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat
dite28480
09/10/2011
France
5/5, je suis satisfait à 100%
je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
chb71
07/01/2011
France
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.