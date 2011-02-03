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Cabezales de afeitado

HQ8/21

4.3

| (70) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Disfruta de un afeitado apurado

Cada año, las cuchillas de tu afeitadora Philips recorren la altura del Everest... ¡49 veces! Después de tanto trabajo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el máximo rendimiento de la afeitadora sustituyendo los cabezales HQ8/21 cada 2 años.

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Disfruta de un afeitado apurado

  • 2 cabezales

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

El perfil adaptado a la piel de estos cabezales de afeitado de Philips permite un contacto suave con la piel para disfrutar de un afeitado cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

70

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

03/02/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

22/11/2010

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

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Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads

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