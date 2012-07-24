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Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
El Control de Confort Personal adapta la afeitadora a tu tipo de piel. Selecciona la posición "Normal" para un afeitado rápido, cómodo y apurado. Selecciona "Sensitive" (Sensible) para un afeitado apurado con la máxima comodidad para la piel.
4.2
de 4
15
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Albert
24/07/2012
United Kingdom
This product has many good features
It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Jojo 33
31/05/2024
France
Le 4x4 du rasoir
Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.
Ventajas
Tous
Contras
Plus en vente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
deuxpat
27/10/2018
France
Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.