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  • La mejor afeitadora del líder mundial
  • La mejor afeitadora del líder mundial
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  • La mejor afeitadora del líder mundial

SmartTouch-XLAfeitadora eléctrica

HQ9160

4.2
| (15) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
La mejor afeitadora del líder mundial
Para hombres que sólo quieren lo mejor, SmartTouch-XL combina los avanzados cabezales de afeitado Speed-XL con el exclusivo sistema de seguimiento de los contornos SmartTouch, para un afeitado perfectamente apurado con menos irritación.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado perfectamente apurado, incluso en zonas difíciles

La mejor afeitadora del líder mundial

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

El Control de Confort Personal se adapta a tu tipo de piel

El Control de Confort Personal se adapta a tu tipo de piel

El Control de Confort Personal adapta la afeitadora a tu tipo de piel. Selecciona la posición "Normal" para un afeitado rápido, cómodo y apurado. Selecciona "Sensitive" (Sensible) para un afeitado apurado con la máxima comodidad para la piel.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.2

de 4

15

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has many good features

It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

31/05/2024

France

France

Le 4x4 du rasoir

Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.

Ventajas

Tous

Contras

Plus en vente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

27/10/2018

France

France

Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 